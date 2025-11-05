Estudiante de Universidad Llega a su Salón Herido de Bala; Sus Compañeros lo Llevan al Hospital
Un alumno de universidad llegó a su salón de clases herido de bala, por lo que sus compañeros lo llevaron al hospital y la Policía de Guadalajara investiga los hechos
Un estudiante de una universidad privada, ubicada en la colonia Prados Providencia, en Guadalajara, llegó herido hasta su salón de clases después de que fue agredido a balazos.
Los hechos ocurrieron este 5 de noviembre, cuando el estudiante llegó al centro universitario que se encuentra en los cruces de la avenida Aztecas y Montevideo. Sus compañeros le preguntaron lo que había pasado tras darse cuenta de su dolor abdominal.
Compañeros del estudiante lo llevaron a un hospital
Después de que los amigos del joven de 20 años le insistieron, les reveló que momentos antes había sido agredido a balazos, por lo que rápidamente lo trasladaron a un hospital privado para su pronta atención médica.
Elementos de la Policía de Guadalajara llegaron hasta la institución educativa para realizar las investigaciones correspondientes.
Una vez que se confirmó que el estado de salud del alumno era estable, éste les mencionó a los policías que mientras iba en su vehículo, sobre Lázaro Cárdenas y Colón, un hombre armado lo abordó y después disparó.
En el punto, un sujeto le abre la puerta y empieza a tener una riña con él, empiezan a jalonearse, éste escucha unas detonaciones y el agresor sale corriendo. El joven de 20 años viene aquí a la escuela a tomar clases y ya en el mismo empieza a sentirse mal
Policía de Guadalajara
Por este caso, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de la agresión y así confirmar si se trató de un intento de asalto o si el estudiante ya contaba con amenazas.
Hasta ahora se desconocen las características del sujeto armado, así como el rumbo que tomó después de que escapó de la escena del crimen.
