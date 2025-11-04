¿Cuál es el Nuevo Costo de los Impuestos Vehiculares en Jalisco?

Impuestos vehiculares serán más caros en 2026. Con el término del 2025, también concluye el año de descuentos para el pago del Paquetazo 3x1, es decir, placas, refrendo y verificación por 900 pesos. En 2026 los precios cambiarán.

El refrendo pasará de costar este 2025, 900 pesos, a mil pesos en 2026. Las placas, que este año están incluidas con el pago del Paquetazo, el próximo año costarán 2 mil 500 pesos. Por otra parte, la licencia de conducir pasará de 995 pesos en 2025 a mil 30 pesos en 2026.

Refrendo de motocicletas costará 600 pesos el siguiente año. Foto: N+

Acuérdense que el canje de placas cuesta este año no costó por el paquete tres por uno pero el próximo año quien haga el canje de placas de manera tardía va a tener que pagar sus placas Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública

¿Cuál será el precio del refrendo para motocicletas en el 2026?

El refrendo para las motocicletas pasará de 385 pesos a 600 pesos. De acuerdo con la autoridad, el alza se da por el incremento en el número de estos vehículos que circulan en la ciudad.

Cabe hacer mención que estos incrementos están contemplados en la Ley de Ingresos, misma que está siendo analizada por los diputados en el Congreso del Estado.

