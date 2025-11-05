Mujer Pide Apoyo para su Hijo Hospitalizado Tras Ser Baleado en Tlaquepaque

Ana María es una madre que asegura estar desesperada y preocupada por su hijo Martín Navarro García, quien se encuentra hospitalizado tras haber sido agredido a balazos en la colonia Artesanos, del municipio de Tlaquepaque.

Que ya saliera al menos un rayito de sol para nosotros porque desde que mi hijo falleció, nosotros nos la hemos visto muy triste, muy difícil una vida así, una pérdida de un hijo no tiene palabra Ana María, quien pide apoyo para su hijo

La madre de Martín explicó que hace cuatro años, otro de sus hijos falleció, por lo que para ella es complicado pasar por esta situación.

Son momentos difíciles para la familia Navarro García, por tal motivo, buscan un apoyo económico para poder sobrellevar este incidente.

¿Qué le pasó a Martín Navarro?

Martín es un joven de 24 años, quien está hospitalizado desde el 30 de octubre, luego de haber sido atacado con un arma de fuego mientras trabajaba en una caballeriza, y ahora se debate entre la vida y la muerte.

La bala le alcanzó a dañar un pulmón, entonces tiene un dren que le está sacando la sangre que tiene acumulada y pues sí está entre la vida y la muerte mi hijo Ana María, quien pide apoyo para su hijo

El dinero de la familia se va en insumos y estudios, pero ya están al límite de cuentas, ya que el padre de Martín es el único que trabaja actualmente en una panadería, mientras que la madre pasa los días en vela en el hospital.

Medio descansar, medio dormir, porque sí vivimos lejitos de aquí y pues es trasbordar y estar aquí al pendiente de mi hijo Ana María, quien pide apoyo para su hijo

La muerte del hermano de Martín, presuntamente lo llevó por un camino equivocado de vicios y malos hábitos hasta que ocurrió el ataque en su contra. Y ahora, Ana María no quiere que el dolor la vuelva a inundar nuevamente.

