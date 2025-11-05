Movilización en Tlaquepaque por Presunto Cuerpo en Canal: Resultó ser un Adorno de Halloween

El presunto hallazgo de un cuerpo al interior de un canal provocó una amplia movilización de elementos de la Policía de San Pedro Tlaquepaque la tarde de este miércoles. Un bulto con forma de silueta humana fue visto dentro de un canal de agua, lo que alertó a habitantes de la zona.

Autoridades acudieron por un supuesto cadáver

Hasta los cruces de Extramuros y San Martín, en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, arribaron policías y bomberos municipales para corroborar si se trataba de una persona con varias horas de evolución cadavérica.

El supuesto cuerpo se encontraba envuelto en bolsas negras y sostenido con una cinta amarilla con la leyenda “precaución”.

El bulto resulto ser un adorno de Halloween

Bomberos tuvieron que descender al canal para extraer el bulto y, tras romper el plástico, confirmaron que en realidad se trataba de un adorno por el Día de Halloween, elaborado con cartón y papel.

Hemos tenido varios reportes falsos de este tipo de bromas que movilizan a las unidades, tratando de inhibir a la autoridad y descuidar otras áreas Javier Segoviano, policía de San Pedro Tlaquepaque

A pesar de que la noche de brujas ya terminó, las autoridades indicaron que algunos jóvenes continúan realizando bromas de mal gusto, que generan alarma entre vecinos y cuerpos de emergencia.

Por lo despoblado de la zona, los habitantes no descartaron inicialmente que se tratara de un cuerpo real, pues en el pasado se han localizado extremidades en la misma cuenca.

Afortunadamente, todo quedó en un falso reporte.

Dora Ivonne / N+

