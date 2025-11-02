Por Estos Delitos Fue Imputado el Presunto Asesino de Lalito, Aficionado de Chivas

Por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, fue imputado José Manuel 'N'.

Se trata del hombre que fue aprehendido tras la agresión contra aficionados de las Chivas en las puertas de un hotel ubicado sobre avenida Mariano Otero, hechos que derivaron en la muerte de Lalito, de 16 años, y lesiones a otros dos jóvenes. La defensa de José Manuel solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo viernes.

La defensa de José Manuel solicitó la ampliación del término constitucional. Foto: N+

¿Cómo se llevó a cabo la detención de José Manuel ‘N’, imputado por el homicidio calificado de Lalito?

Cerca de las dos de la tarde de este sábado, en un operativo de seguridad integrado por elementos de la Policía del Estado, la Fiscalía y la Guardia Nacional, el individuo señalado por su presunta participación en la riña que terminó con la vida de Lalito fue trasladado por agentes de la Fiscalía a un vehículo blindado conocido como “Rhino”.

