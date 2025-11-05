4 Hombres Recibieron Sentencia de 100 Años de Prisión en Jalisco; Estos Fueron los Delitos

Reciben sentencia de un siglo de prisión. Cuatro sujetos fueron encontrados culpables del delito de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado.

Los hechos ocurridos en agosto de 2020, cuando varias personas armadas y encapuchadas, a bordo de distintos vehículos, ingresaron a cuatro domicilios en el fraccionamiento Encinos, de Tlajomulco.

Los implicados se habrían presentado como supuestos integrantes de la Fiscalía del Estado para privar de la libertad a nueve personas, una de las cuales fue localizada sin vida.

Los sentenciados son Juan Antonio “N”, Juan Manuel “N”, Alfredo “N” y Francisco Javier “N”. Foto: N+

¿Qué sanciones adicionales, además de la prisión, recibieron los sentenciados?

Además de los cien años en la cárcel, se les fijó una multa de un millón 931 mil 520 pesos a cada uno y el pago por concepto de reparación del daño por 616 mil 100 pesos en favor de la víctima fallecida.

