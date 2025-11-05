4 Hombres Recibieron Sentencia de 100 Años de Prisión en Jalisco; Estos Fueron los Delitos
Cuatro hombres recibieron 100 años de prisión por desaparición y homicidio en Tlajomulco; en 2020 privaron de la libertad a nueve personas
Reciben sentencia de un siglo de prisión. Cuatro sujetos fueron encontrados culpables del delito de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado.
Los hechos ocurridos en agosto de 2020, cuando varias personas armadas y encapuchadas, a bordo de distintos vehículos, ingresaron a cuatro domicilios en el fraccionamiento Encinos, de Tlajomulco.
Los implicados se habrían presentado como supuestos integrantes de la Fiscalía del Estado para privar de la libertad a nueve personas, una de las cuales fue localizada sin vida.
¿Qué sanciones adicionales, además de la prisión, recibieron los sentenciados?
Además de los cien años en la cárcel, se les fijó una multa de un millón 931 mil 520 pesos a cada uno y el pago por concepto de reparación del daño por 616 mil 100 pesos en favor de la víctima fallecida.
Priscilla Velasco N+
