Tragedia en Tlajomulco: Madre y Sus Dos Hijos Mueren Calcinados en Incendio en su Hogar

La tristeza y la consternación invadieron al fraccionamiento Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, luego de que un incendio cobrara la vida de una joven madre y sus dos pequeños hijos de 4 y 7 años de edad.

Vecinos se despertaron al percatarse de las llamas en la vivienda

Fue alrededor de las cinco de la mañana cuando vecinos de las calles Cerro Ceibal y Cerro Canelo se despertaron sobresaltados al ver una vivienda de dos pisos envuelta en llamas. Sin dudarlo, varios de ellos intentaron sofocar el fuego con cubetas de agua mientras otros llamaban al número de emergencias 911.

Minutos más tarde, arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, quienes iniciaron las labores para controlar el siniestro. Tras varios minutos de intenso trabajo lograron extinguir las llamas, pero al realizar la inspección dentro del inmueble, se llevaron una desgarradora sorpresa: en la planta alta localizaron los cuerpos calcinados de una mujer joven y dos niños pequeños.

Sus familias no podían creer lo ocurrido

Paramédicos municipales, junto con elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de Tlajomulco, acudieron al lugar para brindar apoyo a los familiares y descartar que más personas hubieran resultado afectadas por el fuego. Algunos de los parientes, al enterarse de la tragedia, sufrieron crisis nerviosas y tuvieron que ser atendidos por personal médico.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué originó el incendio. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado ya realizan las diligencias correspondientes para determinar si el siniestro fue provocado o si se trató de un accidente doméstico.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley. Familiares y amigos esperan la entrega de los restos para brindarles una sepultura digna.

