Junior H Seguirá Vetado en Jalisco, Pese a Disculpa Pública por Cantar Narcocorridos

Luego de que el cantante de regional mexicano Junior H, fuera vetado por el gobierno de Zapopan tras haber interpretado una canción que presuntamente hacía apología del delito, éste se disculpó, y a pesar de esto, no podrá volver a cantar en este municipio ni en el estado.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, agradeció la disculpa del cantante, sin embargo, confirmó su postura y seguirá vetado del municipio.

Agradezco la disculpa que pide, pero ya es un tema previsto. Ya lo sabía él que había una multa y obviamente el veto en Zapopan para cantar Juan José Frangie, alcalde de Zapopan

Junior H interpretó la canción que hacía apología a la violencia

Fue el 28 de octubre cuando el cantante tuvo un concierto en un recinto de Zapopan, en donde tocó una canción que hacía apología de la violencia, por lo que fue multado con 30 mil pesos.

Cabe señalar que el intérprete tenía una presentación en Guadalajara el próximo 16 de noviembre, sin embargo, el concierto fue cancelado por el ayuntamiento tapatío.

Por su parte, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que la cancelación del concierto fue debido a la falta de dictámenes de seguridad obligatorios y de documentación oficial.

En las disculpas, el cantante externó sus deseos de volver a presentarse en Jalisco, pero el gobierno del estado, Pablo Lemus, declaró que el señalado no volverá a actuar en la entidad debido al veto que se le impuso.

Moisés Hernández / N+

