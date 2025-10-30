Vetan de Zapopan a Cantante de Regional Mexicano Acusado de Hacer Apología del Delito

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó que un cantante regional mexicano que interpretó corridos que supuestamente hacían apología del delito durante una presentación en el municipio, fue vetado, por lo que ya no podrá presentarse nuevamente.

Esta decisión fue determinada tras presuntamente haber violado los acuerdos con los que la Agencia Estatal de Entretenimiento prohíbe este tipo de contenidos en eventos públicos.

De igual manera, Frangie mencionó que a pesar de que el equipo de artistas presentó previamente una lista de canciones que interpretaría al recinto, en ella nunca se contempló dicho corrido.

Nos lo presentaron, todo, pero a final de cuentas, pues muchas veces hay una buena voluntad del palenque que nos ha tocado tratar con ellos, hay una buena voluntad con ellos, pero de repente se caldean los ánimos y bueno, caen en un error. Esta persona no podrá volver a cantar en Zapopan, podrá cantar en otro lugar, aquí no Juan José Frangie, Alcalde de Zapopan

¿Habrá una multa de más de 300 mil pesos?

En cuanto a la multa como sanción, Frangie dio a conocer que con la reciente aprobación de la nueva Ley de Ingresos, ésta será de 33 mil pesos para el promotor del evento y otros 33 mil pesos para el palenque, sumando un total de 66 mil pesos, cuando anteriormente se tenía contemplado que sería de más de 300 mil pesos.

Cabe señalar que hasta el corte de esta nota, tanto el recinto como la empresa promotora del cantante, no se han pronunciado al respecto. Antes, el cantante ya había sido censurado en Aguascalientes por el mismo motivo.

Frangie recordó que existe un acuerdo municipal vigente que prohíbe la interpretación de canciones que promuevan la violencia, una medida que ha sido reforzada desde hace algunos meses en Jalisco.

Desde agosto, el Congreso de Jalisco aprobó la actualización del artículo 142 del Código Penal del Estado para aquellos espectáculos masivos que fomenten o glorifiquen a grupos delictivos, además, se establecieron sanciones económicas y trabajo comunitario en casos agravados.

Ivonne Alcántar / N+

