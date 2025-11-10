Secretario de Salud Confirma que Muerte de una Bebé en Jalisco fue por Sarampión
La menor, originaria de Guerrero, llegó en estado grave y con desnutrición al municipio de Arandas. Autoridades de Salud alertan que la mayoría de los casos en Jalisco provienen de jornaleros foráneos
El Secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó el fallecimiento de una bebé de 11 meses por sarampión en el estado de Jalisco; Esto dijo sobre el caso y el perfil de la menor.
¿Qué se sabe de la menor que falleció por sarampión?
De acuerdo con el funcionario, la menor de 11 meses era originaria de Guerrero y llegó en estado grave y con desnutrición al municipio de Arandas, donde lamentablemente perdió la vida.
La niña no contaba con ninguna vacuna, lo que aceleró el deterioro de su salud
El titular de Salud precisó que el 70 por ciento de los casos de sarampión detectados en Jalisco corresponden a jornaleros provenientes de otros estados, principalmente de Guerrero, que llegan a trabajar de forma temporal al campo jalisciense.
Pérez Gómez hizo un llamado a la población a revisar los esquemas de vacunación y acudir a los centros de salud para proteger a los menores contra enfermedades prevenibles.
¿Dónde Están los Módulos de Vacunación Contra el Sarampión en Jalisco?
