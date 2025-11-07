Investigan si Muerte de un Bebé en Arandas se Debió al Sarampión

El Director de Vigilancia e Inteligencia en Salud, César Domínguez, confirmó que se está analizando la primera posible muerte por sarampión en Jalisco. Se trata de una menor de 11 meses de edad originaria de Arandas que falleció el 2 de noviembre.

Ésta se encuentra todavía en estudio, no tenemos confirmación de la misma, valiendo la información, sabemos que se trata de una menor de 11 meses que era hija de jornaleros agrícolas, todavía nos encontramos en el análisis de la misma César Domínguez, Director de Vigilancia e Inteligencia en Salud

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) será el responsable de informar los resultados del estudio.

Analizan posible caso de sarampión en escuela de Tlaquepaque

También está en análisis un caso de sarampión en una escuela de educación básica en Tlaquepaque, y si se confirma, los alumnos tendrán clases virtuales como se ha registrado en otros institutos.

Estamos en espera del diagnóstico para poder determinar si el grupo se envía a clases virtuales, hasta ahorita continuamos con el mismo número de casos César Domínguez, Director de Vigilancia e Inteligencia en Salud

Son 157 casos de sarampión los registrados en Jalisco hasta el momento, de estos, 126 pertenecen al municipio de Arandas.

También hay circulación de este virus en Tepatitlán, Zapopan, Tlaquepaque, Jesús María, Guadalajara, Tamazula y Tonalá.

Dos pacientes estuvieron graves con neumonía, los cuales son originarios de Tepatitlán y Guadalajara, que al momento se encuentran estables.

El llamado de la Secretaría de Salud Jalisco a la población es vacunarse contra el sarampión.

