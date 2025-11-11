Matan a Balazos a Dos Mujeres Policías Viales en El Salto; Estaban en Servicio

Dos mujeres policías fueron encontradas sin vida en la colonia Lomas de San Juan, en El Salto. Las víctimas estaban en servicio cuando los presuntos responsables las atacaron a balazos.

Noticia relacionada: Pelea Entre Hermanos Termina Con el Asesinato de Uno de Ellos en Tlaquepaque

El fatal hallazgo ocurrió durante la mañana de este martes 11 de noviembre, entre José de Jesús Torres García y San Pablo, en la colonia antes mencionada. Fue ahí donde los cuerpos de las dos policías fueron avistados dentro de la cabina de su propia unidad.

¿Qué se sabe del asesinato de las dos policías viales en El Salto?

Al momento, se desconoce el modus operandi del crimen. Lo único mencionado por autoridades es que ambas mujeres fueron atacadas con arma de fuego; posteriormente los responsables huyeron a bordo de un vehículo.

Asimismo, se sabe que las policías presentaban impacto de bala en el rostro. Además, han indicado que las víctimas tenían más de siete años de servicio; el caso ya es investigado por las autoridades correspondientes.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: