¿Quiénes Eran Libna y Gisela, Policías Viales Asesinadas a Balazos en El Salto, Jalisco?

La Secretaría de Seguridad de Jalisco lamentó el asesinato de dos mujeres policías viales de El Salto, quienes fueron localizadas sin vida este 11 de noviembre en el cruce de las calles San Pablo y San José, en la colonia Lomas de San Juan.

Noticia relacionada: Matan a Balazos a Dos Mujeres Policías Viales en El Salto; Estaban en Servicio

¿Quiénes eran las policías asesinadas?

Las policías ya fueron identificadas, se trata de Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, quienes estaban adscritas a la Región XII, El Salto.

Ambas oficiales entraron a esta corporación el 1 de mayo de 2018 para desempeñarse con compromiso, disciplina y un profundo sentido del deber durante siete años y seis meses de servicio a favor de la seguridad vial en Jalisco.

Desde la Policía Vial del Estado de Jalisco condenamos enérgicamente este artero ataque arrebató la vida de nuestras compañeras, quienes dedicaron sus días al servicio y la protección de las y los ciudadanos Policía Vial de Jalisco

La dependencia también expresó sus condolencias a las familias, amistades y compañeros, reiterando su respaldo en esta situación.

Cabe mencionar que será la Fiscalía de Jalico la autoridad que se encargará de realizar las investigaciones y diligencias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos y lo localización de los responsables.

¿Qué se sabe del asesinado de las oficiales?

El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, mencionó que este hecho se derivó luego de que las oficiales detuvieron la marcha de un vehículo polarizado, de donde descendieron varios sujetos, quienes aparentemente las amagaron y las privaron de la libertad para después trasladarlas a los cruces antes mencionados, en donde las asesinaron a balazos.

Los cuerpos de ambas oficiales fueron localizados al interior del vehículo oficial en el que iban a bordo antes de haber realizado la detención del otro vehículo polarizado.

Ivonne Alcántar / N+

Historias recomendadas: