Esto se Sabe de los Posibles Responsables del Asesinato de las Policías Viales en El Salto

Dos policías viales fueron asesinadas a balazos en la colonia Lomas de San Juan, en El Salto, Jalisco. Al momento, esto es lo que se sabe del caso.

Actualización y localización de indicios del asesinato de dos policías viales

El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que existen tres puntos en la zona de la agresión donde se han localizado indicios importantes relacionados con el ataque a las dos agentes viales asesinadas en El Salto.

Al menos cuatro personas podrían estar involucradas en los asesinatos

El funcionario precisó que aún es muy pronto para establecer la cronología exacta de los hechos, aunque se presume la participación de al menos cuatro personas, posiblemente integrantes de un grupo delictivo que opera en el municipio.

Las autoridades ya revisan las cámaras de videovigilancia y los dispositivos GPS de la patrulla en la que viajaban las oficiales, además de haber asegurado dos vehículos relacionados con el caso.

Hasta el momento no se ha confirmado si las agentes fueron atacadas con sus propias armas de cargo. La Comisaría de la Policía Vial lamentó el asesinato de las oficiales mediante un comunicado.

¿Quiénes eran Libna y Gisela, las oficiales asesinadas?

Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, ingresaron a la corporación el 1 de mayo de 2018, por lo que contaban con siete años y seis meses de servicio. A través de un comunicado, la corporación condenó el artero ataque y expresó sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de las oficiales.

