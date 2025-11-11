Esto se Sabe de los Posibles Responsables del Asesinato de las Policías Viales en El Salto
N+
Las oficiales Libna Mata Villegas y Gisela Ceballos Quezada fueron atacadas a balazos en la colonia Lomas de San Juan. La Secretaría de Seguridad ya aseguró dos vehículos y analiza cámaras de la zona
COMPARTE:
Dos policías viales fueron asesinadas a balazos en la colonia Lomas de San Juan, en El Salto, Jalisco. Al momento, esto es lo que se sabe del caso.
Noticias relacionadas: ¿Quiénes Eran Libna y Gisela, Policías Viales Asesinadas a Balazos en El Salto, Jalisco?
Actualización y localización de indicios del asesinato de dos policías viales
El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que existen tres puntos en la zona de la agresión donde se han localizado indicios importantes relacionados con el ataque a las dos agentes viales asesinadas en El Salto.
Al menos cuatro personas podrían estar involucradas en los asesinatos
El funcionario precisó que aún es muy pronto para establecer la cronología exacta de los hechos, aunque se presume la participación de al menos cuatro personas, posiblemente integrantes de un grupo delictivo que opera en el municipio.
Las autoridades ya revisan las cámaras de videovigilancia y los dispositivos GPS de la patrulla en la que viajaban las oficiales, además de haber asegurado dos vehículos relacionados con el caso.
Hasta el momento no se ha confirmado si las agentes fueron atacadas con sus propias armas de cargo. La Comisaría de la Policía Vial lamentó el asesinato de las oficiales mediante un comunicado.
¿Quiénes eran Libna y Gisela, las oficiales asesinadas?
Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, ingresaron a la corporación el 1 de mayo de 2018, por lo que contaban con siete años y seis meses de servicio. A través de un comunicado, la corporación condenó el artero ataque y expresó sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de las oficiales.
Las Noticias N+
Historias recomendadas:
- Secretario de Salud Confirma que Muerte de una Bebé en Jalisco fue por Sarampión
- Pelea Entre Hermanos Termina Con el Asesinato de Uno de Ellos en Tlaquepaque
- ¿Cuál es el Nuevo Costo de los Impuestos Vehiculares en Jalisco?
- Tragedia en Tlajomulco: Madre y Sus Dos Hijos Mueren Calcinados en Incendio en su Hogar