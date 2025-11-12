Autoridades Desmienten Ataque al Cantante Alfredo Olivas en Carretera de Victoria, Tamaulipas

Ante los reportes que circularon en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante de regional mexicano, Alfredo Olivas en una carretera de Tamaulipas, la Vocería de Seguridad Publica confirmó que dicha versión es falsa.

Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido ningún reporte relacionado con hechos violentos o situaciones de riesgo en las carreteras de la entidad.

Información en desarrollo...