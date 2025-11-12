Detienen a Pasajero por Comportamiento Agresivo en Vuelo de Volaris; Enfrentará Cargos Federales

Fue identificado como Jonathan "N" de 36 años de edad el pasajero que fue detenido por elementos de la Guardia Nacional luego de comportarse de manera agresiva con sus acompañantes y con la tripulación de vuelo VOI3382 que salió de Tijuana con dirección a Veracruz, pero que debido a esta situación fue desviado y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los elementos de la Guardia Nacional detuvieron al hombre a bordo del avión y posteriormente fue puesto a disposición de un juez. Jonathan "N" enfrentará cargos federales sin derecho a fianza y será investigado por su comportamiento disruptivo y agresivo.

Se presume que el pasajero, originario de Veracruz, estaba intoxicado cuando comenzó a pelear con su acompañante; sin embargo, todavía se desconoce la razón del altercado que provocó que el vuelo se desviara y aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde fueron activados los procedimientos de emergencia.

Esto dijo Volaris sobre vuelo desviado al Aeropuerto de Monterrey

A través de un comunicado, la aerolínea Volaris informó que el vuelo VOI3382, que salió de Tijuana con destino al estado de Veracruz, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey "debido a la presencia de un cliente disruptivo que no acató las indicaciones de seguridad de la tripulación y se comportó de manera agresiva hacia sus acompañantes y la tripulación".

De acuerdo con Volaris, el pasajero fue controlado por sus acompañantes y por la tripulación; sin embargo, se llevaron a cabo los protocolos establecidos luego de presentarse dicha situación que, según en reporte del capitán, en ningún momento puso en peligro a los pasajeros, la tripulación ni la aeronave.

Siguiendo los protocolos de emergencia, el avión cambió su ruta al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el que se encontraba más cerca. Al aterrizar, las autoridades locales y los elementos de la Guardia Nacional atendieron el vuelo, llevaron a cabo las diligencias correspondientes y detuvieron al pasajero disruptivo.

