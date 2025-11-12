Cierres Viales por Desfile de la Revolución Mexicana en Monterrey: A Esta Hora Inician

Habrá cierres viales en el Centro de Monterrey, Nuevo León, por el desfile cívico-deportivo-militar de la Revolución Mexicana que se realizará para conmemorar su 115 aniversario. Será a partir de las 23:00 horas del domingo 16 de noviembre que se lleven a cabo estos cierres en diferentes calles y avenidas de la ciudad.

Las autoridades de Nuevo León informaron los cierres viales se realizarán en la avenida Constitución, entre Zuazua y Dr. Coss, así como en las calles Dr. Coss, Washington, Hidalgo y Pino Suárez, desde la noche antes del día del desfile de la Revolución Mexicana para poder realizar el recorrido de manera segura por el centro de la ciudad de Monterrey.

Horario, fecha y lugar del desfile de la Revolución Mexicana 2025 en Monterrey

El desfile de la Revolución Mexicana 2025 en Monterrey se llevará a cabo el próximo lunes 17 de noviembre, a pesar que el día de la celebración es el 20 de noviembre. Los contingentes integrado por familias, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupamientos civiles saldrá de la Explanada de los Héroes, a las 11:00 horas.

Se planea que el recorrido inicie en la Macroplaza, se recorran las principales calles del Centro de Monterrey, y termine en la Alameda Mariano Escobedo, ubicada en el cruce de las calles José María Pino Suárez, Washington, Julián Villagrán y José Silvestre Aramberri.

Recuerda que pueden acudir a disfrutar de este tradicional desfile cívico y conmemorativo personas de todas las edades. Las autoridades de Nuevo León invita a los ciudadanos asistir con vestuarios alusivos a la Revolución Mexicana para acompañar a los contingentes que recorrerán las calles de la ciudad de Monterrey el próximo 17 de noviembre.

Historias recomendadas:

SHH