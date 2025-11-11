Inicio Monterrey Activan Procedimientos de Emergencia en Aeropuerto de Monterrey por Vuelo Tijuana-Veracruz

Activan Procedimientos de Emergencia en Aeropuerto de Monterrey por Vuelo Tijuana-Veracruz

Los protocolos fueron activados por una emergencia en un vuelo de Tijuana a Veracruz que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

El vuelo de Tijuana a Veracruz tuvo que aterrizar en el Aeropuerto de Monterrey. Foto: Ilustrativa | Pexels

El Aeropuerto Internacional de Monterrey activó los procedimientos de emergencia la tarde de este martes 11 de noviembre 2025, para atender el vuelo VOI3382 proveniente de Tijuana con destino a Veracruz.

Las autoridades ya se encuentran a cargo del caso, pero hasta el momento no han informado a qué se debe la activación de los procedimientos de emergencia. A pesar de ello, las operaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey se están llevando a cabo de manera normal.

Video: Aeropuerto de Monterrey Activa Procedimientos de Emergencia por Vuelo Tijuana-Veracruz

Información en proceso...

