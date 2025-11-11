Activan Procedimientos de Emergencia en Aeropuerto de Monterrey por Vuelo Tijuana-Veracruz
N+
Los protocolos fueron activados por una emergencia en un vuelo de Tijuana a Veracruz que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey
COMPARTE:
El Aeropuerto Internacional de Monterrey activó los procedimientos de emergencia la tarde de este martes 11 de noviembre 2025, para atender el vuelo VOI3382 proveniente de Tijuana con destino a Veracruz.
Las autoridades ya se encuentran a cargo del caso, pero hasta el momento no han informado a qué se debe la activación de los procedimientos de emergencia. A pesar de ello, las operaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey se están llevando a cabo de manera normal.
#AeropuertoDeMTY informa: Se activaron los procedimientos de emergencia para atender el vuelo VOI3382 proveniente de Tijuana con destino a Veracruz. Las autoridades aeroportuarias se encuentran atendiéndolo; las operaciones del aeropuerto se están llevando a cabo de manera normal— Aeropuerto Internacional de Monterrey (@AeropuertoDeMTY) November 12, 2025
Información en proceso...