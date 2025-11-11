Audiencia de Javier Duarte: ¿Prisión o Libertad? Definen Situación del Exgobernador de Veracruz

Fuentes judiciales confirmaron que este martes se lleva a cabo una audiencia de Javier Duarte en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en la cual la defensa del exgobernador de Veracruz solicitará ante un juez de control la libertad anticipada.

Los abogados defensores fundamentan su petición en que el exmandatario estatal ya cumplió con un 95% de la sentencia de nueve años de prisión, luego de que fuera detenido en abril de 2017.

Si el juez de control determina el cambio de medidas cautelares, el exgobernador podría salir este mismo día de prisión.

El exgobernador priista permanece interno en el Reclusorio Norte, cumpliendo una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, sentencia que mantiene su estatus de recluido independientemente de otras determinaciones judiciales.

En noviembre de 2024, un juez de control canceló una acusación por el delito de desaparición forzada de personas en contra de Javier Duarte. El impartidor de justicia desestimó las declaraciones realizadas por el ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo "N", contra el exgobernador por presuntamente promover la desaparición de una persona, al considerar que aparentemente fueron realizadas bajo tortura.

Los abogados defensores del exmandatario solicitaron la cancelación del caso y un juez de Procedimiento Penal con sede en Pacho Viejo autorizó la petición. La Fiscalía mantiene la posibilidad de apelar esta determinación judicial.

En noviembre de 2022, un juez de control había determinado vincular a proceso a Javier Duarte y le impuso como medida cautelar prisión preventiva, luego de ser acusado de la presunta desaparición forzada cometida en contra de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

