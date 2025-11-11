Llegó al mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande que tienen Estados Unidos. Esta nave se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que se encuentran ahora mismo en la región.

Con capacidad para 5 mil marines, el portaaviones Gerald R. Ford entró en operaciones en 2017 y es el más grande y moderno que posee los Estados Unidos.

entró en operaciones en 2017 y es el más grande y moderno que posee los Estados Unidos. La llegada del portaaviones Gerald R. Ford ha incrementado las tensiones con Venezuela, tras los bombardeos contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe.

Funcionarios estadounidenses confirmaron el arribo del portaaviones Gerald R. Ford al mar Caribe. Este es el mayor navío de su tipo en la Armada de los Estados Unidos.

El despliegue del portaaviones fue ordenado por Donald Trump el mes de octubre y se suma a los ocho buques y al submarino nuclear que ya están en el mar Caribe. Este navío se sumará a las labores para combatir al tráfico de drogas en la región, especialmente frente a las costas de Venezuela.

Según declaró en octubre Sean Parnell, vocero del Pentágono, el despliegue de este navío “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense”.

Desde el inicio de septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump comenzó a atacar navíos, en su mayoría lanchas de tamaño menor, señaladas por presuntamente llevar drogas hacia Estados Unidos.

Los ataques han sido condenados por organizaciones de derechos humanos y por los gobiernos de Venezuela y Colombia. Nicolás Maduro ha señalado que hay un asedio hacia su régimen, mientras que Gustavo Petro calificó como “paradójico” que en este contexto se le haya sancionado por permitir el narcotráfico en su país, pese haberlo combatir por años.

El gobierno de Donald Trump acusa al presidente venezolano de dirigir la organización criminal conocida como el “Cártel de los Soles” y ofrece 50 millones de dólares por su detención. Según el gobierno republicano, Venezuela ha permitido el narcotráfico en la región hacia los Estados Unidos.

Cabe señalar que, en medio de esta escalada regional en las tensiones, renunció a su cargo Alvin Holsey, quien comandaba a las fuerzas armadas estadounidenses en la región de Latinoamérica.

¿Qué características tiene el portaaviones Gerald R. Ford?

El portaaviones Gerald R. Ford fue botado el 9 de noviembre de 2013, en los astilleros de Northrop Grumman, en Newport, Virginia. Desde entonces se le presumió como el mayor portaaviones de Estados Unidos, fundador de su propia clase, con una eslora (largo) de 335 metros.

Impulsado por 2 reactores nucleares que le permiten una gran autonomía en altamar, el Gerald R. Ford ya ha sido un arma protagónica para el gobierno de los Estados Unidos. En 2023, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre en Israel, este portaaviones fue desplegado en el Mediterráneo.

Portaaviones Gerald R. Ford fue desplegado en el mar Caribe. Foto: AFP

Una de las mayores características del Gerald R. Ford es su sistema de lanzamiento para aviones caza. El portaaviones cuenta con una catapulta electromagnética que puede lanzar aviones más pesados en un espacio menor.

