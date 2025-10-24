EUA Despliega al Portaaviones Gerald R. Ford Contra Narcotráfico en Latinoamérica

Sean Parnell, Asistente del Secretario de Guerra para Asuntos Públicos y Portavoz Jefe del Pentágono, anunció el despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford hacia el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. La declaración oficial fue publicada a través de su cuenta verificada en la plataforma X.

El Secretario de Guerra ordenó el envío del portaaviones acompañado por su ala aérea embarcada hacia la región bajo supervisión del Comando Sur. La medida responde a una directiva presidencial enfocada en desmantelar organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el "narcoterrorismo" como acción defensiva del territorio nacional.

Video: Nuevo Ataque de EUA contra Embarcación en Caribe Deja 6 Muertos.

El incremento de presencia militar estadounidense en la zona del hemisferio occidental busca reforzar las capacidades de detección, monitoreo y desmantelamiento de actores y actividades ilícitas. Las autoridades identifican estas operaciones criminales como amenazas directas a la seguridad del territorio estadounidense y la estabilidad regional.

El despliegue tiene como objetivos declarados ampliar las capacidades existentes para combatir el narcotráfico y reducir la operatividad de las organizaciones criminales transnacionales. El documento oficial enmarca la operación como una medida para proteger tanto la seguridad nacional como la del hemisferio occidental.

La presencia del Gerald R. Ford, uno de los portaaviones más modernos de la flota estadounidense, significa un incremento importante en los recursos militares asignados al Comando Sur. El área de responsabilidad de este comando incluye América Latina y el Caribe.

Este viernes, Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque contra una lancha de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, acto con el que mató a seis personas.

Con el ataque más reciente, el número 10 de la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas internacionales, suman 46 personas muertas.

