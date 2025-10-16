Dimite Jefe de las Fuerzas Armadas de EUA para Latinoamérica en Medio de Tensiones con Venezuela

Alvin Holsey, responsable de las fuerzas armadas de Estados Unidos para Latinoamérica, anunció su renuncia este jueves 16 de octubre. Así lo anunció el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

A través de X, antes Twitter, Hegseth hizo un reconocimiento a Holsey por sus 37 años de servicio y anunció que el almirante dejaría el cargo a finales del 2025, dos años antes de lo previsto.

En nombre del Departamento de Guerra, expresamos nuestra más profunda gratitud al Almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación, ya que planea jubilarse a finales de año.

Pete Hegseth no reveló el motivo de la marcha de Alvin Holsey.

También a través de X, el propio Holsey describió como un honor haber servido a los Estados Unidos y reiteró que se retirará el 12 de diciembre del presente año, pero no ofreció una explicación para su súbita renuncia:

Ha sido un honor servir a nuestra nación, al pueblo estadounidense y apoyar y defender la Constitución durante más de 37 años.

Renuncia en medio de tensiones con Venezuela

El retiro de Alvin Holsey ocurre en medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, después de que Donald Trump enviara tropas al mar Caribe. El envío incluye buques destructores capaces de lanzar misiles guiados, aviones de combate F-35 y cerca de 6 mil 500 soldados, lo que ha sido interpretado por Venezuela como una amenaza.

Además, Donald Trump señaló en esta semana que no descarta “ataques terrestres” contra narcotraficantes venezolanos. Esta declaración llega después de seis ataques contra presuntos barcos del narcotráfico en el Caribe.

