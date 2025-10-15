Maduro Llama a Rechazar un Golpe de Estado Tras Revelación Sobre Misiones de la CIA

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo un llamado este miércoles para rechazar un posible golpe de Estado orquestado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense. La declaración del mandatario se produjo después de que el periódico New York Times informara que el presidente Donald Trump habría autorizado misiones encubiertas en territorio venezolano.

Según el reporte del diario neoyorquino, estas operaciones clandestinas formarían parte de un despliegue militar más amplio en la región del Caribe. El medio estadounidense no proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza de estas misiones ni el momento exacto en que fueron autorizadas durante la administración Trump.

Video: Nueva Tensión entre EUA y Venezuela: Trump Confirma Nuevo Ataque a Embarcación.

Durante un acto público realizado el miércoles, Maduro expresó su rechazo a lo que calificó como intentos de golpe de Estado por parte de la agencia de inteligencia estadounidense. El mandatario venezolano enmarcó su pronunciamiento en un contexto histórico latinoamericano, evocando episodios oscuros del pasado reciente de la región.

El presidente hizo referencia a los 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina, atribuyendo responsabilidad a la CIA en esos acontecimientos. Maduro estableció un paralelo entre aquellos sucesos históricos y lo que considera una amenaza actual contra su gobierno.

El líder chavista cuestionó la continuidad de este tipo de intervenciones en la región, planteando una interrogante retórica sobre hasta cuándo seguirían ocurriendo golpes de Estado atribuidos a la agencia estadounidense. Su discurso adoptó un tono de representación continental, afirmando que América Latina rechaza, no quiere y no necesita este tipo de acciones.

Con información de AFP.

