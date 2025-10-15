Christopher Landau Responde a Arlin Medrano, Activista Mexicana de la Global Sumud Flotilla

Arlín Medrano, activista mexicana que estuvo presente en la Global Sumud Flotilla, publicó un tuit donde criticó las política migratorias de Estados Unidos. En respuesta, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, le respondió con una “batiseñal” que reza “El Quitavisas” y que hace alusión a quitarle la visa estadounidense.

Arlín Medrano es una de los seis mexicanos que estuvo presente en la Global Sumud Flotilla que viajó a Palestina.

es una de los seis mexicanos que estuvo presente en la Global Sumud Flotilla que viajó a Palestina. Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México, ha bromeado en X con ser “El Quitavisas”, por la política de retirar este documento a algunos usuarios de redes sociales.

Noticia relacionada: Estados Unidos Aplicará Multa de 5 Mil Dólares a Quien Cruce de Forma Ilegal Hacia su País

Christopher Landau responde a activista mexicana por tuit sobre políticas migratorias de Trump

La activista mexicana Arlín Medrano publicó en X, antes Twitter, un tuit alusivo a Palestina y las políticas migratorias de Donald Trump. La estudiante de la UNAM escribió:

Palestina no es allá lejos cuando tenemos al Estado Genocida como vecino, que también está haciendo limpieza étnica con nuestros hermanos mexicanos.

La publicación sobre las redadas y deportaciones de migrantes desde Estados Unidos motivó una respuesta de Christopher Landau, actual subsecretario de Estado de los Estados Unidos. El exembajador de Estados Unidos en México respondió con una imagen que incluye una “batiseñal” y una leyenda donde se lee “El Quitavisas”.

Christopher Landau envía mensaje a Arlín Medrano por comentarios sobre Estados Unidos. Foto: X @DeputySecState

El mensaje del subsecretario hace alusión a que, en los últimos meses, su gobierno ha retirado visas estadounidenses a extranjeros por sus publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ha retirado visas a extranjeros que se burlaron o celebraron la muerte de Charlie Kirk.

Arlín Medrano responde a tuit de Christopher Landau

Por su parte, Arlín Medrano respondió a Christopher Landau con un largo mensaje donde reveló que fue una niña migrante en la Unión Americana. Además señaló que fue deportada a los 12 años.

No se preocupe. Quizá si tuviera la oportunidad de investigar sabría que llegó tarde, no tengo visa: fui una niña migrante deportada a los 12 años, tratada como criminal por el “delito” de ir a la escuela en Estados Unidos, como millones de hermanos y hermanas migrantes

La activista que fue detenida por el gobierno de Israel en aguas internacionales también señaló que nunca ha solicitado la visa estadounidense siendo adulta. La estudiante que participó en la Global Sumud Flotilla añadió:

Si decir la verdad me impide ingresar a su país, lo llevo como una medalla de honor. Sostengo cada palabra y sostengo también mi solidaridad con mis hermanos migrantes y con el pueblo palestino, ambos criminalizados por existir, por resistir.

Video: Así Fueron Recibidos los Mexicanos Participantes en la Flotilla Global Sumud

Historias recomendadas: