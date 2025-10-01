Cancillería Reacciona a Video de la Mexicana Arlin Medrano Interceptada en Flotilla Global Sumud

Luego de que se difundiera un video de la mexicana, Arlin Medrano, pidiendo ayuda al Gobierno de México tras ser interceptada por fuerzas israelís a bordo de la Flotilla Global Sumud, la Cancillería respondió mediante un comunicado en redes sociales.

En la tarjeta informativa, la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que sobre la situación actual de la Flotilla Global Sumud en la que participan personas mexicanas, la instancia federal ya solicitó el acceso consular a las autoridades de Israel y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable.

La Cancillería agregó que se mantiene desde el 2 de septiembre, fecha cuando la flotilla zarpó desde Barcelona, en contacto permanente con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas.

Estudiante de la UNAM pide ayuda a Gobierno de México

Arlin Medrano, quien se describe como estudiante de Ciencias Políticas y Administración de la UNAM, emitió un video en redes sociales donde contó que ella junto con otros mexicanos fue interceptada en aguas internacionales ilegalmente cuando se dirigían a llevar ayuda humanitaria a Gaza.

“Mi nombre es Arlin Medrano, soy mexicana y si estás viendo este video es porque fuimos interceptados en aguas internacionales ilegalmente por la ocupación israelí y hemos sido llevados sin nuestro consentimiento al territorio de Israel. Buscamos romper el cerco de Israel, buscamos llevar y romper el cerco que existe desde el 2007, nuestra misión es totalmente legal y avalada por el derecho internacional, solicito al Gobierno Mexicano que pueda regresar segura a casa”, narró Medrano en una grabación de 52 segundos.

La historia no somos nosotros. Recuerden en jamás dejar de gritar por G*aza y cualquier injusticia del mundo, la verdad nos hará libres. La revolución de los pueblos del mundo es latente.



