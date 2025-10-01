Israel Pide a México Apoyar Plan de Paz en Gaza: Esto Dijo Claudia Sheinbaum

El Gobierno de Israel destacó hoy 1 de octubre de 2025 el apoyo que han mostrado distintas entidades al plan para la paz en Gaza y aprovechó para llamar a México a sumarse, por lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo cuál es la postura de nuestro país sobre el tema.

El 29 de septiembre de 2025 Donald Trump y Benjamin Netanyahu acordaron un plan para lograr la paz en la zona de Gaza y difundieron los 20 puntos de la estrategia.

Noticia relacionada: SRE Respalda a Mexicanos en Flotilla Global Sumud; Llama a Respetar Integridad de Activistas

Israel pide que México apoye plan de paz en Gaza

En un comunicado publicado este miércoles, Israel reconoció el apoyo que ha recibido la propuesta del plan para la paz en Gaza y aprovechó para pedir que México se sume.

La Embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, dijo: "Hago un llamado a la comunidad internacional, incluido México, a sumarse en apoyo a este plan".

Esperamos poder cambiar el rumbo de Oriente Medio, poner fin a la tiranía de Hamás y garantizar un futuro seguro y próspero para la región.

Las autoridades de Israel aprovecharon el comunicado para señalar que detrás de la Flotilla Global Sumud, "que se presenta como una misión humanitaria, se encuentran altos activistas vinculados con la organización terrorista Hamás".

Zaher Birawi, líder del movimiento organizador de la flotilla en el Reino Unido

Saif Abu Kashk, con base en España, vinculado además a la empresa fachada Cyber Neptune, propietaria de varias de las embarcaciones participantes

Investigaciones recientes han revelado su participación en la financiación y organización de la flotilla, principalmente a través de la PCPA (Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero), establecida en 2018 como brazo externo del grupo terrorista.

Video: Flotilla Sumud Atacada por Drones en Puerto Tunecino sin Víctimas

¿Cuál es la postura de México ante el plan para Gaza?

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la postura de México ante la exposición del plan para la paz en Gaza, que se presentaron Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

La mandataria federal enfatizó sobre el plan para Gaza: "qué bueno que ya se habla de paz, eso siempre hay que celebrarlo".

Primero tienen que contestar los agraviados, esperar la respuesta de Palestina. Nosotros tenemos principios constitucionales que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos.

Por último, habló sobre la Flotilla Global Sumud. "También hay que decir, esperemos que esta flota que está llegando pueda llegar de manera libre, porque lo que entrega es ayuda humanitaria, pero vamos a esperar".

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas: