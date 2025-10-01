SRE Respalda a Mexicanos en Flotilla Global Sumud; Llama a Respetar Integridad de Activistas
La Cancillería precisó que los mexicanos que participan en la misión que se dirige a Gaza son solidarios, pacíficos y comprometidos con la paz, sin vinculación con grupos violentos
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que reitera el llamado para que se respete la integridad física y la seguridad de las personas que son parte de la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza con el propósito de llevar ayuda humanitaria.
En la misión participan los mexicanos:
- Carlos Pérez Osorio
- Ernesto Ledesma Arronte
- Sol González Eguía
- Arlín Gabriela Medrano Guzmán
- Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán
- Miriam Moreno Sánchez
- Diego Vázquez Galindo
Ayuda humanitaria
Precisó que su propósito es ofrecer ayuda humanitaria y que son “personas solidarias, pacíficas y comprometidas con la paz, sin vinculación con grupos violentos”.
La Secretaría hizo un nuevo llamado para que se respete el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
Flotilla podría ser interceptada
Kan, la radio pública de Israel, dio a conocer que Israel se preparaba para interceptar el convoy humanitario de la flotilla. Según la radio pública, el Ejército de Israel podría hundir varios barcos de la flotilla.
Operación intimidatoria
Este miércoles la Global Sumud Flotilla denunció una "operación intimidatoria" por parte de Israel en aguas internacionales cuando un buque de guerra israelí rodeó "de forma agresiva" una de sus principales embarcaciones, esta madrugada.
