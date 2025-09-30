Israel Podría Interceptar la Global Sumud Flotilla con Ayuda Humanitaria en Pocas Horas

La Global Sumud Flotilla ha entrado en una “zona de alto de riesgo” donde podría ser interceptada por el ejército de Israel.

En su travesía hacia Gaza con ayuda humanitaria, la Global Sumud Flotilla habría ingresado ya a una zona donde Israel ha interceptado anteriormente otras embarcaciones, a pesar de que son aguas internacionales. Esta zona se ubicaría a 240 kilómetros de las costas de Gaza.

La Global Sumud Flotilla podría ser interceptada en cuestión de horas en aguas internacionales

Tras una larga travesía por el mar Mediterráneo, la Global Sumud Flotilla se encontraría en un momento crítico del viaje antes de llegar a Gaza. A la 1:00 horas de la madrugada del 1 de octubre, en tiempo del meridiano de Greenwich, la flotilla publicó un mensaje por medio de su canal de Telegram donde señalaban que estaban en alerta ante una posible intercepción de Israel en aguas internacionales.

Estamos en alerta máxima. Hemos entrado a la zona de alto riesgo, el área donde flotillas anteriores han sido atacadas o interceptadas. Permanezcan alerta.

La Global Sumud Flotilla hace referencia a una zona, ubicada en aguas internacionales, donde Israel ha detenido a otros barcos que han intentado llevar ayuda humanitaria a Gaza. Esta zona se ubicaría a 240 kilómetros de la costa de Palestina.

Tanto Italia como España, que enviaron embarcaciones para apoyar en caso de emergencia a la Global Sumud Flotilla, han advertido a la flotilla que han entrado en una zona de riesgo. Por ejemplo, el gobierno español envió el siguiente mensaje:

El Gobierno recomienda encarecidamente a la flotilla que, en las actuales circunstancias, no se adentre en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad. La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima.

Radio Pública de Israel anuncia que el ejército de Netanyahu ya se prepara para interceptar a la Global Sumud Flotilla

Kan, la radio pública de Israel, ha dado a conocer que Israel ya se prepara para interceptar en las próximas horas el convoy humanitario de la flotilla. Según la radio pública, el ejército de Israel podría hundir varios barcos de la flotilla que se dirige a Gaza, ante la imposibilidad de llevarles a todos a puerto.

Se espera que los participantes de la flotilla sea detenidos e interrogados antes de ser deportados. En la flotilla Global Sumud Flotilla participan 6 mexicanos, así como la activista Greta Thunberg.

Con información de EFE