Uno de los Barcos Principales de la Global Sumud Flotilla Se Retira por Problema Técnico

El barco en el que viajaban los miembros del comité directivo de la Global Sumud Flotilla, que se dirige a la Franja de Gaza, el ‘Familia’ no podrá seguir el viaje por un fallo mecánico que tuvo el jueves.

Sus pasajeros pudieron ser reubicados en otras embarcaciones para seguir con la misión humanitaria.

La nave llevaba a bordo a una veintena de personas entre ellas Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, quien ya navega en otra embarcación.

En un comunicado la Flotilla indicó:

Sufrimos un grave contratiempo con el fallo mecánico del Family Boat, una de las embarcaciones líderes de nuestra flotilla. Sin embargo, los participantes a bordo se mantienen firmes y comprometidos con la misión

El texto precisa que:

Cada tripulante ha sido reasignado, aportando su experiencia en navegación, habilidades de comunicación y coordinación diplomática a las nuevas embarcaciones, grandes y pequeñas, que los llevarán a las costas de Gaza. El centro de operaciones de la flotilla permanece intacto

"El espíritu de Sumud que nos guía no se verá quebrantado por fallos mecánicos, condiciones adversas ni ningún intento de disuadir nuestra misión pacífica. Seguimos navegando, unidos en un propósito e inquebrantables en nuestro compromiso con el pueblo palestino", concluyó el comunicado.

Ataques

Las naves que forman parte de la misión han sufrido en los últimos días hasta 3 ataques por parte de drones de procedencia israelí y debido a ello el gobierno español envió al buque militar ‘Furor’ con alrededor de 60 personas para apoyar a la Flotilla.

