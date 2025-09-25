Buque Militar Español Zarpa del Puerto de Cartagena para Escoltar a la Global Sumud Flotilla

El buque de acción militar Furor P-26 de la Armada Española zarpó este jueves 25 de septiembre de 2025 del puerto de Cartagena para dar apoyo a la Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza y que en los últimos días ha sido víctima de ataques con drones.

Tal y como ayer anunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el buque patrullero zarpó desde Cartagena "equipado con todos los medios" para auxiliar a la flotilla si fuera necesario y, de ser el caso, "realizar algún rescate".

El buque se envía "para que (los integrantes) puedan ser rescatados en caso de que haya alguna dificultad (aunque) esperemos que eso no suceda", dijo ayer Sánchez en Nueva York.

Asedio de la Global Sumud Flotilla

La flotilla humanitaria ha sido víctima esta semana de "explosiones, enjambres de drones e interferencias en las comunicaciones", lo que causó "una urgente preocupación" por la seguridad de los participantes, lo que les hizo afrontar su navegación hacia la Franja en estado de "alerta".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya advirtió previamente a Israel de que España responderá a cualquier acto que "viole" la libertad de movimiento de la Flotilla Sumud, que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria, su libertad de expresión y el derecho internacional.

"Los ataques a la Global Sumud Flotilla son totalmente inaceptables, los rechazo tajantemente y exijo que cesen", afirmó Albares en Nueva York, en unas declaraciones difundidas por el Ministerio español de Asuntos Exteriores al poco de conocerse el ataque.

