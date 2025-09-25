Balacera en Plaza Cuernavaca Provoca Pánico en Morelos; Agresores Huyen en Transporte Público

Una balacera al interior de la Plaza Cuernavaca provocó pánico entre los clientes y trabajadores del centro comercial ubicado en la zona centro de Morelos; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia fueron alertados por las detonaciones de armas de fuego en el inmueble ubicado sobre la Av. Vicente Guerrero, en la colonia Lomas de la Selva.

Por esta razón, se movilizaron hasta el punto para verificar la situación y llevar a cabo las primeras indagatorias.

A través de redes sociales, se dieron a conocer las imágenes del momento en el que los clientes y personas que se encontraban cerca de la zona, al escuchar los balazos, corrieron para buscar refugio. Mientras se escondían, realizaban llamadas a los números de emergencia para solicitar auxilio.

¿Cómo ocurrió la balacera en Plaza Cuernavaca?

Aunque las investigaciones continúan, los testigos señalaron que la balacera en Plaza Cuernavaca ocurrió minutos después de las 15:00 horas, en una sucursal bancaria del inmueble.

En el punto, un cuentahabiente planeaba hacer un depósito, pero cuando iba a realizar la transacción, sujetos lo despojaron de su dinero. Luego de conseguir el botín, lanzaron disparos al aire para poder huir.

Los medios locales señalan que los sospechosos abordaron una unidad de transporte público para alejarse de la zona. La Policía Municipal ya investiga el caso. Hasta el momento no se tiene reporte de lesionados.

