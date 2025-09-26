Global Sumud Flotilla No Busca Brindar Ayuda, Sino Provocar: Embajada de Israel en México

La embajada de Israel en México se refirió a la Global Sumud Flotilla, que busca brindar ayuda humanitari a Gaza, a la cual se refirió como un movimiento que tiene la intención de "provocar deliberadamente una confrontación política y mediática".

Vía un comunidado, la embajada israelí en el pais dijo que dicha intención ha quedado en evidencia tras rechazar, en repetidas ocasiones, diversas "propuestas concretas que habrían permitido el ingreso seguro y

eficaz" de la ayuda a la población de Gaza.

Con el objetivo de evitar violaciones al bloqueo naval legalmente establecido en torno a Gaza, una zona de combate activo, tanto Israel como Italia han ofrecido alternativas viables para canalizar la ayuda

Dichas opciones, agregó, garantizarían que cualquier asistencia legítima llegue a su destino a través de rutas seguras y ya operando.

Además, la emabajada dijo que en dos ocasiones Israel propuso que el cargamento fuera descargado en el puerto de Ashkelon, situado a pocos kilómetros de Gaza, para ser entregado inmediatamente mediante los canales humanitarios existentes, pero ambas ofertas fueron rechazadas por los organizadores.

"Posteriormente, Israel propuso nuevas rutas a través de Grecia o Chipre, también con la garantía de una distribución segura y directa a Gaza", abundó.

Pero estas alternativas presentadas en coordinación con autoridades internacionales también fueron desestimadas, afirmó la embajada isrraelí. "La negativa persistente quedó aún más clara cuando los organizadores se rehusaron a aceptar la propuesta italiana de descargar la ayuda en Chipre"

Cabe destacar que el volumen total de la supuesta ayuda transportada por las aproximadamente 50 embarcaciones equivale a un máximo de 15 camiones.

En contraste, expresó, Israel permite la entrada diaria de entre 250 y 300 camiones de ayuda humanitaria a Gaza, casi once veces más que lo transportado por toda la flotilla.

