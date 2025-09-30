Guerra en Gaza: ¿Cuántos Niños Han Muerto por Hambre? Esta Es la Cifra Actual

La guerra que Israel mantiene en la Franja de Gaza contra Hamás ha causado hambre, desnutrición y muerte; autoridades informaron hoy, 30 de septiembre de 2025, la cifra de personas fallecidas por el conflicto, entre ellas cientos de niños. Aquí los detalles sobre el balance actual.

¿Cuántos niños han muerto por hambre por la guerra en Gaza?

El Ministerio de Sanidad de Gaza dio a conocer este martes que desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023, al menos 453 personas han muerto en la Franja de Gaza por desnutrición y hambre, de las cuales 150 eran niños.

Con información de N+ y agencias.

