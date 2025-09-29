Autoridad Palestina Recibe los "Esfuerzos Sinceros" de Trump para Poner Fin a la Guerra en Gaza

El presidente Donald Trump obtuvo este lunes 29 de septiembre de 2025, el respaldo de naciones árabes e islámicas a una propuesta de paz para Gaza patrocinada por Estados Unidos que pondría fin a una guerra de casi dos años en el enclave palestino.

Video. Trump y Netanyahu se Reúnen en La Casa Blanca para Negociar Plan de 21 Puntos por Gaza

Joint Statement by the Foreign Ministers of Qatar, Jordan, UAE, Indonesia, Pakistan, Türkiye, Saudi Arabia, and Egypt welcome US President’s sincere efforts to end the war in Gaza#MOFAQatar pic.twitter.com/TaBIDF8ysW — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) September 29, 2025

Se trata de los ministros de asuntos exteriores de Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, el Reino de Arabia Saudita y la República Árabe de Egipto que celebran a lo que llaman como “liderazgo del presidente Donald Trump y sus sinceros esfuerzos” para poner fin a la guerra en Gaza, y reafirman su confianza en su capacidad para encontrar una vía hacia la paz.

Autoridad Palestina

En tanto, la Autoridad Palestina saludó el lunes los "esfuerzos sinceros y determinados" de Donald Trump, tras el anuncio del plan del presidente estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza.

La Autoridad Palestina indicó en un comunicado:

Recibe favorablemente los esfuerzos sinceros y determinados del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, y confía en su capacidad de hallar un camino hacia la paz

Los cancilleres de dichas naciones enfatizaron la importancia de la colaboración con Estados Unidos para asegurar la paz en la región. Afirman su disposición a colaborar con Estados Unidos y las partes para finalizar el acuerdo y asegurar su implementación.

Para poner fin a la guerra en Gaza mediante un acuerdo integral que garantice la entrega sin restricciones de suficiente ayuda humanitaria

Estos son los puntos:

Ningún desplazamiento de los palestinos

Liberación de rehenes

Mecanismo de seguridad que garantice la seguridad de todas las partes

Retirada total de Israel

Reconstrucción de Gaza

Creación de un camino para una paz justa sobre la base de la solución de dos Estados

Gaza se integra plenamente con Cisjordania en un Estado palestino

Con información de N+

