García Harfuch Anuncia Detención del ‘Viejón’, Jefe del Grupo Operativo 'La Barredora'
El 'Viejón' era objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad y del Gobierno de Guanajuato, destaca García Harfuch
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció hoy, 29 de septiembre de 2025, que en un operativo conjunto, en Jalisco, fue detenido Gustavo ‘N’, alias Viejón, presunto jefe del grupo operativo La Barredora, afín con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con García Harfuch, el Viejón era objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad y del Gobierno de Guanajuato.
El secretario García Harfuch detalló que el Viejón está relacionado con los siguientes delitos:
- Extorsión
- Homicidio
- Distribución y venta de droga
- Privación ilegal de la libertad
- Robo de vehículos
- Robo de hidrocarburo
- Robo de autotransporte de carga
- Así como agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones, principalmente en Guanajuato
Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, CNI y @pazgobgente, detuvieron a un objetivo prioritario del @GabSeguridadMX y del Gobierno de Guanajuato, en Jalisco a Gustavo “N”, alias “Viejón”,… pic.twitter.com/Vw6WPKU3XV— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 29, 2025
Noticia relacionada: DEA Da Duro Golpe al CJNG: Detiene a 670 Personas e Incauta Toneladas de Drogas y Pastillas
El Viejón operaba en Michoacán, Guanajuato y Jalisco
En un comunicado, el Gabinete de Seguridad apuntó que el Viejón “lideraba una célula criminal responsable de actividades delictivas en diferentes municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco”.
Gustavo Botello Rodríguez, de 30 años de edad, fue arrestado durante un cateo ejecutado en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, junto con una mujer, de 30 años, identificada como Edith Cárdenas Reyes, alías Edy
A los detenidos se les decomisó el siguiente material:
- Tres armas de fuego cortas
- Un arma de fuego larga
- 116 cartuchos útiles de diferentes calibres
- Ocho cargadores
- Dosis de marihuana, cristal y cocaína
- Una granada de gas
- Nueve teléfonos celulares
- Tres tabletas electrónicas
En el operativo conjunto participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, junto con autoridades locales.
Con información de N+.
