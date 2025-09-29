García Harfuch Anuncia Detención del ‘Viejón’, Jefe del Grupo Operativo 'La Barredora'

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció hoy, 29 de septiembre de 2025, que en un operativo conjunto, en Jalisco, fue detenido Gustavo ‘N’, alias Viejón, presunto jefe del grupo operativo La Barredora, afín con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con García Harfuch, el Viejón era objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad y del Gobierno de Guanajuato.

Video: Capturan en Jalisco a "El Viejón", Presunto Líder de "La Barredora" y Objetivo Prioritario

El secretario García Harfuch detalló que el Viejón está relacionado con los siguientes delitos:

Extorsión

Homicidio

Distribución y venta de droga

Privación ilegal de la libertad

Robo de vehículos

Robo de hidrocarburo

Robo de autotransporte de carga

Así como agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones, principalmente en Guanajuato

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, CNI y @pazgobgente, detuvieron a un objetivo prioritario del @GabSeguridadMX y del Gobierno de Guanajuato, en Jalisco a Gustavo “N”, alias “Viejón”,… pic.twitter.com/Vw6WPKU3XV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 29, 2025

Noticia relacionada: DEA Da Duro Golpe al CJNG: Detiene a 670 Personas e Incauta Toneladas de Drogas y Pastillas

El Viejón operaba en Michoacán, Guanajuato y Jalisco

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad apuntó que el Viejón “lideraba una célula criminal responsable de actividades delictivas en diferentes municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco”.

Gustavo Botello Rodríguez, de 30 años de edad, fue arrestado durante un cateo ejecutado en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, junto con una mujer, de 30 años, identificada como Edith Cárdenas Reyes, alías Edy

A los detenidos se les decomisó el siguiente material:

Tres armas de fuego cortas

Un arma de fuego larga

116 cartuchos útiles de diferentes calibres

Ocho cargadores

Dosis de marihuana, cristal y cocaína

Una granada de gas

Nueve teléfonos celulares

Tres tabletas electrónicas

En el operativo conjunto participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, junto con autoridades locales.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT