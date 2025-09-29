La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunció la detención de 670 personas y el decomiso de más de un millón de pastillas falsificadas y varias toneladas de drogas durante cinco días de acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que calificó como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas del mundo.

En un comunicado emitido hoy, 29 de septiembre de 2025, la agencia antidrogas del Departamento de Justicia enfatizó que el CJNG es responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, “sustancias letales que alimentan la adicción, las sobredosis y la violencia en comunidades de todo el país”.

Decomisos golpean al CJNG en solo una semana

Ante ello, dio a conocer los resultados de los operativos realizados del 22 al 26 de septiembre de 2025.

Se trata de arrestos y aseguramientos de droga, dinero, divisas y armas de fuego realizados por agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras:

Detenciones de personas : 670

: 670 Decomiso de drogas:

92.4 kilogramos de polvo de fentanilo Un millón 157 mil 672 pastillas falsificadas 6 mil 062 kilogramos de metanfetamina 22 mil 842 kilogramos de cocaína 33 kilogramos de heroína

Activos incautados : 29 millones 694 mil 429 dólares

: 29 millones 694 mil 429 dólares Armas de fuego: 244

“DEA está atacando al CJNG como lo que es”

En su comunicado, la DEA indicó que se trata de resultados de un aumento operativo destinado a desmantelar el CJNG.

La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos.

Así lo declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole, quien advirtió que la agencia antidrogas no cejará en su objetivo.

“Cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”, sostuvo.

El CJNG fue designado en febrero de 2025 como una Organización Terrorista Extranjera por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la DEA, se trata de una organización criminal que representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional.

Añadió que opera globalmente, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países.

El cártel es responsable de la producción, fabricación y distribución de drogas sintéticas, así como de la violencia y la corrupción que acompañan sus operaciones.

Asimismo, reiteró su compromiso de desmantelar las redes de comando, control y distribución del CJNG y a continuar la búsqueda de su cofundador y líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

“Sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la DEA y se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado”, agregó.

