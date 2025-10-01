La tarde de este miércoles 1 de octubre 2025, al menos dos marchas pro Palestina se reportan en la Ciudad de México, quienes demandan apoyo a la Global Flotilla Sumud, interceptada hoy por fuerzas israelíes, así como justicia para el pueblo palestino.

La primera es de un grupo de manifestantes que protestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Avenida Juárez en la Ciudad de México. Los manifestantes que salieron del Ángel de la Independencia, portan banderas de Palestina vandalizaron la fachada de la Cancillería, en tanto, la circulación fue cerrada por un tiempo.

Después de moverse del lugar y en su camino por Avenida Reforma, un grupo se separó del movimiento y también vandalizó algunos restaurantes.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó con Global Flotilla Sumud Hoy? 5 Puntos del Conflicto entre Israel y el Envío de Ayuda

Los manifestantes exigían al gobierno de México se apoye a la Flotilla Global Sumud, que hoy fue interceptada y detenida por el gobierno de Israel.

VIDEO: VIDEO: Manifestantes Encapuchados causan Desmanes frente a la SRE en Avenida Juárez

Las segunda protesta a favor del pueblo palestino se replica también en Periférico Sur, a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), donde alumnos se solidarizan y exigen justicia ante el asedio de Israel a los habitantes de la Franja de Gaza.

Los manifestantes queman llantas y piden un diálogo con las autoridades educativas. Este bloqueo ya afecta el tránsito en la zona, ya que el bloqueo es en ambos sentidos.

VIDEO: Así Se Ve desde el Aire Bloqueo en Periférico Sur, CDMX, de Activistas a Favor de Palestina

En tanto, estas protestas también se replican en otros estados del país como Coahuila, Jalisco y Monterrey.

Manifestantes vandalizan fachada de SRE

Los manifestantes que vandalizaron la fachada de la Cancillería mexicana ya se movieron del lugar, y ahora caminan sobre Avenida Reforma, sin que hasta el momento se determine el lugar al que llegarán finalmente para manifestarse.

En tanto, esta tarde, la secretaría de Relaciones Exteriores informó que pidió garantizar que los derechos de los mexicanos que integran la Flotilla "sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable".

La Cancillería se mantiene desde el 2 de septiembre, fecha cuando la flotilla zarpó desde Barcelona, en contacto permanente con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas

Protestas en el mundo

En el contexto internacional, se realizan protestas simultáneas en varios países europeos, incluyendo Italia, Bélgica, Turquía, Francia, Alemania y España, respecto a la Flotilla Global Sumud.

Historias recomendadas: