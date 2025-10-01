Joven Muere luego de Ser Golpeado durante Bloqueo por Falta de Agua en Edomex

Un conductor fue asesinado a golpes durante una manifestación y bloqueo en la zona de Barranca Prieta ubicada en el municipio de Huehuetoca, Estado de México; hay tres detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante una protesta de vecinos que solicitaban el servicio de agua potable en el fraccionamiento de Cítara. Por esta razón, realizaron un bloqueo en una de las vialidades principales.

Sin embargo, su exigencia, la cual era pacífica, terminó por convertirse en una tragedia cuando comenzaron a golpear en múltiples ocasiones a la víctima identificada como Guillermo “N” de 19 años de edad. Pero, ¿cómo ocurrió la agresión? ¿Qué dicen las autoridades?

¿Cómo ocurrió la agresión en Barranca Prieta, Huehuetoca?

Los testigos relataron que durante el bloqueo para exigir agua potable, a la altura de la gasolinera de Barranca Prieta, la situación era tranquila. Aunque había caos vial en la zona, todo iba en marcha para solicitar la presencia de las autoridades municipales.

No obstante, esa calma desapareció cuando luego de dialogar con personal del gobierno y presentar su pliego petitorio se llegó a un acuerdo. Las autoridades de Huehuetoca señalaron que se logró un acuerdo para iniciar los trabajos de reparación de la bomba dañada y se estableció el abasto con pipas a la zonas afectadas.

Entonces, comenzó la reapertura de la carretera Huehuetoca-Apaxco, con presencia y resguardo del personal municipal y elementos de la Policía.

Pero durante el retiro del bloqueo un motociclista reclamó a los manifestantes por todo el caos vial que se desató en la zona, quienes respondieron las agresiones verbales con golpes.

Ocurrió un incidente lamentable con una persona en motocicleta, resultando en su fallecimiento

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre quedó inconsciente y al llegar los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La Policía Municipal actuó de inmediato y puso a disposición de las autoridades competentes a tres personas presuntamente relacionadas para las investigaciones correspondientes

