¿A Quién Interpretaba Carlos Arau en la Serie "Vecinos"? Actor Murió Sorpresivamente Hoy

La muerte del actor Carlos Arau, conmocionó al mundo del espectáculo debido a que sus trabajos en el medio artístico marcaron a toda una generación. Por esta razón, los mensajes de condolencias y muestras de cariño se han hecho presentes desde la noticia de su fallecimiento.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

A sus familiares y amigos les enviamos nuestro más sentido pésame en nombre del Directorio y Comité de Vigilancia de la ANDI

El actor de 54 años de edad compartió en sus redes que estaba trabajando en un guion sobre la vida de Gabriel Figueroa, director de fotografía mexicano reconocido por estar nominado a un Premio Óscar.

Carlos Arau trabajó en teatro, televisión y cine. Algunas de las cintas por las que es recordado son “Mentada de Padre” o “Perdita Durango”. Mientras que en televisión puso en marcha su talento como cómico y participó en producciones como “La Familia P. Luche” o “Vecinos”.

¿Qué personaje interpretaba Carlos Arau en “Vecinos”?

La serie “Vecinos” que tiene 20 años al aire y retrata hechos cotidianos que viven las personas que habitan en un edificio de departamentos en la ciudad, es uno de los trabajos donde Arau llegó al corazón de los espectadores.

En el set compartió créditos con importantes actores, como con Manuel “Flaco” Ibáñez o Eduardo España, este último lo despidió con un conmovedor mensaje en sus redes:

Q.E.P.D. Nuestro compañero actor Carlos Arau. Mis condolencias para su familia

En “Vecinos” Carlos Arau interpretó a “Hortensio”, quien a lo largo de 10 episodios provocó risas y momentos chuscos en la famosa serie mexicana. El productor de este programa, Elías Solorio, también despidió al actor:

Carlos Arau, actor, director, guionista y productor. 35 años de trayectoria artística en cine, teatro y televisión

Descansa en paz, Carlos Arau . Buen actor y buena persona . 🙏🏻 pic.twitter.com/ngZ54Qe2R5 — Elías Solorio (@eliassolorio) September 28, 2025

