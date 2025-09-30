Muere Carlos Arau, Actor de Vecinos y Televisa: Esta Fue su Última Publicación en Redes

Carlos Arau, actor de Vecinos, La Rosa de Guadalupe, guionista y director, falleció este 28 de septiembre, informó la ANDI.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!", publicó la Asociación en su cuenta oficial de Facebook.

Arau, interpretó a Hortensio en la conocida serie de comedia mexicana Vecinos, también participó en La Familia P. Luche, y en películas como Un mundo maravilloso y Todo el Poder. Durante más de 35 años de carrera, Carlos Arau se desempeñó como actor, director y guionista, no sólo en televisión sino también en teatro.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

Arau pertenecía a una familia de artistas como el cineasta Alfonso Arau y el músico Sergio Arau.

Famosos lamentan la muerte de Carlos Arau

Actrices, actores y otros integrantes del medio artístico lamentaron la muerte de Carlos Arau, entre ellos Maribel Guardia, Cuauhtli Jiménez y Gerardo Murguía. El actor Aleks Vázquez le dedicó un emotivo mensaje en su página de Facebook:

"Amigo del alma, que difícil es aceptar que ya no estés presente,me cayó de golpe la noticia de tu partida ya que decíamos que éramos amigos y rivales ya que varias veces competíamos en call backs y de verdad tú eres el que realmente debe llevar el título del rey de los comerciales.

Ya no tendré a ese rival talentoso ni a ese amigo entrañable. Descansa en paz Carlos Arau. Hoy todas mis funciones son dedicadas a ti".

El último mensaje de Carlos Arau

Exactamente 11 días antes de morir, Carlos Arau escribió su última publicación en Facebook: Let's Go to the Beach. Anybody? (Vamos a la playa. ¿quién quiere ir). Días antes de este mensaje, Arau había expresado su deseo de ir a la playa a escribir un guión sobre la vida del fotógrafo de las estrellas Gabriel Figueroa.

