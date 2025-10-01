Israel Detiene a Barcos de Global Flotilla Sumud, que se Dirige a Gaza; Hay 7 Mexicanos

Fuerzas Israelíes interceptaron varios barcos que componen la Global Flotilla Sumud, que viajan con ayuda humanitaria para Gaza, entre las personas que componen esta flotilla se encuentra la activista ambiental Greta Thunberg, quien según Israel, ella y "sus amigos están sanos y salvos".

También hay 7 mexicanos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.

Autoridades de Israel informaron que varios barcos de la "flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí".

Horas antes de informar que habían sido interceptados y detenidos, las autoridades de Israel acusaron que el único propósito de la flotilla Hamás-Sumud "es la provocación".