Detienen a "El Messi", Operador Clave del Grupo Criminal H1A1 en Iztapalapa

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Raúl Miguel "N", de 31 años, identificado con el alias "El Messi", quien es señalado como operador del grupo delictivo H1A1 en la zona oriente de la capital.

La detención ocurrió el 1 de octubre de 2025 en la colonia Unidad Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, luego de que efectivos policiales realizaran patrullajes derivados de diversas denuncias ciudadanas sobre posibles puntos de venta de droga en la zona.



Durante el operativo, los uniformados observaron que los ocupantes de un vehículo blanco actuaban de manera inusual. Al realizar una revisión preventiva del automóvil y sus tripulantes, los elementos aseguraron 42 bolsitas con sustancia sólida con características de cocaína, seis envoltorios de papel aluminio con vegetal verde y seco similar a marihuana, y un paquete de aproximadamente un kilogramo confeccionado en cinta canela con la misma hierba.

Además de la presunta droga, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, seis cartuchos útiles, dinero en efectivo y el vehículo en el que se transportaban. Raúl Miguel "N" fue detenido junto con una mujer de 28 años que lo acompañaba.

El detenido es señalado como colaborador directo de los sujetos conocidos como "El Galleta" y "El Chaparro", quienes se encuentran recluidos en centros penitenciarios de la Ciudad de México. El grupo criminal H1A1, al que pertenecen, se dedica a la venta y distribución de droga, así como a la extorsión y cobro de piso en la zona oriente de la capital y municipios colindantes del Estado de México.

El operativo contó con apoyo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, que facilitó información para establecer recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles en las inmediaciones de las unidades habitacionales.

Raúl Miguel "N" registra un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud durante 2025, lo que lo convierte en reincidente en este tipo de ilícitos.

Ambos detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

