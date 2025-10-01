Este 1 de octubre de 2025, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, compareció ante el Pleno de la Cámara de Senadores, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Se trató de la segunda comparecencia del funcionario federal ante legisladores en las últimas semanas, pues el pasado 24 de septiembre se presentó en la Cámara de Diputados para responder a los cuestionamientos en materia de política económica.

Hoy, Amador Zamora pronunció un discurso después de la sesión solemne que se llevó a cabo en el Senado para conmemorar el sexagésimo aniversario del asalto al Cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua.

El titular de la SHCP presentó los avances en el sector económico, fiscal y financiero de México, y destacó "finanzas públicas sanas, empleo digno, menor desigualdad y crecimiento resiliente" en el país, como resultados iniciales de las políticas aplicadas en este primer año de Gobierno.

Específicamente, hizo énfasis en lo siguiente:

“La inflación se mantiene controlada y dentro del rango objetivo del banco central”.

“El comercio exterior permanece dinámico con exportaciones y balances positivos crecientes”.

“La estabilización de la deuda pública se ha logrado gracias a las medidas implementadas como parte de una estrategia de manejo responsable de pasivos”.

Se destinó más de un billón de pesos en inversión social, como parte de los Programas del Bienestar.

Se invirtieron 149 mil millones de pesos en materia educativa, para el programa La Escuela es Nuestra y las becas Rita Cetina y Benito Juárez.

Se destinaron más de 850 mil millones de pesos para obras estratégicas, como los trenes de pasajeros México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y AIFA-Pachuca, así como la línea 4 del Cablebús.

El funcionario federal también reafirmó la condición de México como “una de las economías más abiertas del mundo”.

Expansión de los Programas Sociales

Entre los datos destacados por el secretario de Hacienda se encuentra el relativo a los programas sociales.

Comentó que gracias a ello se contribuyó a reducir la pobreza y mejorar el ingreso de los hogares.

Además, indicó que “la expansión de programas sociales y la inversión realizada durante este primer año han sido financiadas sin necesidad de realizar una reforma fiscal, demostrando una vez más que el combate a la corrupción y a la evasión fiscal son medidas que rinden frutos en favor de las y los mexicanos”.

De igual manera, aseguró que el Gobierno de México ha redoblado esfuerzos para mejorar la eficiencia en la recaudación y el combate a la evasión fiscal.

Economía frente al entorno global complejo

En materia económica, Amador Zamora destacó el esfuerzo coordinado y la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno.

Lo anterior, dijo, ha permitido a México acreditar una notable resiliencia frente a choques externos en un entorno global complejo.

Nuestro país sigue avanzando, el crecimiento se mantiene positivo y sostenido a pesar de las tensiones comerciales.

Por otra parte, comentó que este año se realizaron “esfuerzos muy importantes para fortalecer las finanzas públicas del país y en materia fiscal hemos mantenido una rigurosa disciplina financiera”.



Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb