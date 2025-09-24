El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, compareció este 24 de septiembre de 2025 ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la presentación del Paquete Económico 2026.

Se trató de la segunda comparecencia de secretarios de Estado, luego de que ayer la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, acudió ante legisladores y destacó acciones en materia de política interior y respondió a diversos cuestionamientos.

En tanto, este miércoles, Amador Zamora señaló los avances de política económica; aseguró que gracias a las acciones en la materia, México se ha mostrado resiliente a choques externos dentro de un entorno global volátil.

Nuestra economía continúa su trayectoria de crecimiento positivo y firme a pesar de navegar por condiciones comerciales inciertas, y cuenta con el respaldo de organismos internacionales que han revisado sus estimaciones de crecimiento a lo largo de este año.

El titular de la SHCP además hizo énfasis en la reducción de la pobreza, la disciplina financiera y la expansión de los programas sociales y de bienestar, y garantizó que no se van a subir los impuestos.

“México es una de las economías más competitivas del mundo, es una de las economías más abiertas, más productivas”, puntualizó.

Reducción de la pobreza en México

Amador Zamora comentó que en 2025 se destinaron más de un billón de pesos para elevar el ingreso en los hogares y reducir la pobreza.

La estrategia enfocada en fortalecer la solidez financiera de la población de menos recursos ha probado ser la correcta, y muestra se ello es que la pobreza disminuyó en 13.4 millones de personas entre 2018 y 2024, indicó.

El día de hoy la Cuarta Transformación ha logrado lo que ningún gobierno neoliberal alcanzó: por primera vez en la historia las personas en situación de pobreza en México representan menos del 30% de la población.

Expansión de programas sociales sin aumento de impuestos

Por otra parte, el funcionario recalcó que la expansión de los programas sociales y de bienestar, así como la inversión realizada este año han sido financiadas sin necesidad de incrementar impuestos ni de implementar una reforma fiscal.

Explicó que se logró a través de una estrategia recaudatoria enfocada en la eficiencia y en el combate a la evasión y elusión fiscal.

Estas acciones han mostrado resultados contundentes y han probado que la estrategia del combate a la corrupción continúa rindiendo frutos en beneficio de los mexicanos.

Deuda de México y de PEMEX

Respecto a la deuda de México, indicó que la disciplina presupuestaria y el manejo responsable de los pasivos públicos han logrado estabilizarla en niveles sanos y sostenibles.

Incluso indicó que hay una comparación “muy favorable respecto de economías de desarrollo similar, incluso respecto de economías avanzadas, manteniendo un nivel de endeudamiento muy congruente con los objetivos de largo plazo del país”.

También dijo que se está desendeudando a Petróleos Mexicanos (PEMEX), y que gracias a ello por primera vez en 12 años las calificadoras están incrementando la calificación crediticia de la empresa del Estado.

“En México no hay desempleo rampante”

Luego de la ronda de preguntas de los diputados de las distintas bancadas, el secretario de Hacienda negó que en México haya desempleo rampante, e incluso pidió que se transmita el mensaje de que la economía está sólida y sana.

No es cierto que en este país haya desempleo rampante; las cifras muestran los niveles mínimos de desempleo; es uno de los grandes logros de este modelo de transformación (…) Ayúdennos por favor yendo a sus territorios, diciendo: No es cierto, la economía de este país está bien, está sólida, está sana, y de corto plazo va a estar mejor.

Amador Zamora agregó que el Plan México es una estrategia muy adecuada para lograr los objetivos de la Cuarta Transformación.

“Ayúdennos con un mensaje de claridad, un mensaje de transparencia: la deuda pública, el balance público, los déficits públicos se encuentran en una ruta sostenible; no tenemos ningún riesgo de corto, mediano y largo plazo para la trayectoria del balance público”, añadió.

