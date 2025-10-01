Ellos Son los Mexicanos que Viajan en la Global Sumud Flotilla con Ayuda Humanitaria para Gaza

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla, que intenta entregar medicinas y alimentos a Gaza, dijeron este miércoles 1 de octubre que militares israelís interceptaron y abordaron algunas de las embarcaciones cuando se acercaban al enclave azotado por la guerra.

De acuerdo con algunos de los activistas que viajan a bordo, unas 20 embarcaciones no identificadas se acercaron a la flotilla, provocando alerta entre los pasajeros, quienes se colocaron sus chalecos salvavidas en espera de ser abordados.

Noticia relacionada: Israel Intercepta Flotilla Sumud Rumbo Gaza: Tripulación Difunde Video

"Nuestros barcos están siendo interceptados ilegalmente. Las cámaras están desconectadas y los buques han sido abordados por personal militar. Estamos trabajando activamente para confirmar la seguridad y el estado de todos los participantes a bordo", dijeron los organizadores de la flotilla en una publicación en X.

¿Qué es la Global Sumud Flotilla?

La Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones civiles en las que viajan unos 500 parlamentarios, abogados y activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, defensora del clima, intenta romper el bloqueo israelí de Gaza, a pesar de las repetidas advertencias de Israel de que dé marcha atrás.

Los barcos estaban a menos de 90 millas náuticas de la Franja devastada por la guerra, dentro de una zona que Israel vigila para impedir que se acerque ninguna embarcación. Un vídeo en directo de uno de los barcos de la flotilla mostraba a pasajeros con chalecos salvavidas sentados en cubierta.

Hasta el momento no está claro si todas las embarcaciones han sido interceptadas o detenidas. Algunos pasajeros dijeron que sus embarcaciones seguían avanzando.

Los organizadores se mantuvieron desafiantes. "No nos dejaremos intimidar por las amenazas, el acoso o los esfuerzos por proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza", dijeron en un comunicado anterior.

¿Quiénes son los mexicanos que viajan en la Global Sumud Flotilla?

En total son siete los mexicanos que viajan a bordo de la Global Sumud Flotilla, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE:

Carlos Pérez Osorio Ernesto Ledesma Arronte Sol González Eguía Arlín Gabriela Medrano Guzmán Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán Miriam Moreno Sánchez Diego Vázquez Galindo

"Su propósito no es otro que ofrecer ayuda humanitaria. Son personas solidarias, pacíficas y comprometidas con la paz, sin vinculación con grupos violentos", dijo anoche la cancillería en un comunicado.

Por lo anterior, la SRE hace un nuevo llamado a que se respete el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

Historias recomendadas:

AMP