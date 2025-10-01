¿Qué Pasó con Global Flotilla Sumud Hoy? 5 Puntos del Conflicto entre Israel y el Envío de Ayuda

La Global Sumud Flotilla fue interceptada por Israel en aguas internacionales. La misión buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza y había contado con el respaldo de Italia y España. Te contamos cinco puntos para entender este conflicto, donde han sido detenidos activistas internacionales.

1.- La crisis humanitaria y la hambruna en Gaza tras dos años de ataques

El 7 de octubre del 2023 marcó un antes y un después para la franja de Gaza. Tras los ataques de Hamás en suelo de Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu comenzó una ofensiva militar sin precedentes. La operación militar, que en un principio fue enmarcada como una respuesta a Hamás, ahora ha sido calificada como un genocidio por expertos de la ONU, varios países integrantes de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos de Israel.

La invasión por parte de Israel también disparó una crisis humanitaria sin precedentes en la región. En marzo de 2025, Israel bloqueó el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. La ONU declaró que había hambruna en la región y que más de un millón de personas estaban en riesgo alimentario.

2.- La crisis humanitaria no es nueva en Gaza

Esta no es la primera flotilla internacional que lleva ayuda humanitaria a Gaza y tampoco es la primera que es reprimida por fuerzas de Israel en aguas internacionales. No obstante, en ocasiones anteriores el resultado ha sido mucho más cruento.

En 2010, el ejército de Israel mató a 19 activistas que llevaban 10 mil toneladas de alimentos a la franja de Gaza. En aquella ocasión, Netanyahu aseguró que los activistas habían agredido previamente a los soldados con garrotes.

La Flotilla de la Libertad respondió con ayuda humanitaria debido al bloqueo que impuso el gobierno de Israel tras la asunción de Hamás al gobierno de Gaza en 2007 y tras la expulsión violenta de Fatah, el movimiento político que hasta entonces había protagonizado la política en Palestina.

3.- La Global Sumud Flotilla partió a Gaza ante el enojo de Israel

La Global Sumud Flotilla fue organizada en agosto del 2005. Su nombre, Sumud, significa “perseverancia” en árabe.

La flotilla con ayuda humanitaria partió desde distintos puntos del mar Mediterráneo, como Otranto, en Italia, y Barcelona, en España. También se le sumaron navíos de Turquía y de otras regiones del Mediterráneo.

Con activistas de 44 países, incluido México, la Global Sumud Flotilla partió hacia Gaza con la esperanza de llevar ayuda humanitaria. La misión fue criticada desde un inicio por Israel, quien anunció que detendría a los activistas.

4.- Israel ha detenido a integrantes de la Global Sumud Flotilla

Esta misión fue acompaña durante parte de su recorrido por embarcaciones de España y de Italia, con el fin de prevenir un posible ataque por parte de Israel. No obstante, la noche del 30 de septiembre, ambos países dejaron de escoltar a la Global Sumud Flotilla, y advirtieron que entraría a una zona de exclusión.

La Global Sumud Flotilla continúa su camino por aguas internacionales y durante la madrugada anunció que ingresó en una zona de riesgo donde Israel había detenido anteriormente a misiones similares.

5.- Israel exhibe un video de Greta Thunberg detenida

La Global Sumud Flotilla ha sido interceptada por Israel en aguas internacionales. El abordaje de la armada de Israel a los barcos de la flotilla de ayuda humanitaria fue calificada como un “ataque terrorista” por parte de Turquía.

El ataque de las fuerzas israelíes en aguas internacionales a la Global Sumud Flotilla, que ha zarpado con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza, es un acto terrorista que vulnera gravemente el derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes.

Imagen de la Global Sumud Flotilla durante su detención por Israel. Foto: Reuters

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó a través de X, antes Twitter, que “varios barcos” de la Global Sumud Flotilla habían sido “detenidos sin problema”. Los detenidos serán trasladados a un puerto de Israel.

El gobierno de Netanyahu ironizó sobre la operación en aguas internacionales y comentó en el mismo mensaje que “Greta Thunberg y sus amigos se encuentran sanos y salvos”. Hasta el momento no se ha confirmado el estado de los mexicanos presentes en la misión humanitaria detenida por Israel.

