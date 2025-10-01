Dejan Ofrendas en el Salón de Belleza de Miguel de la Mora en Zapopan, Estilista Asesinado CDMX

Al exterior del salón de belleza en Puerta de Hierro, Zapopan, amigos y clientas de Miguel de la Mora colocaron veladoras y ofrendas florales en memoria del joven estilista de 28 años, asesinado recientemente en la Ciudad de México.

¿Qué pasó con Miguel de la Mora?

De la Mora, reconocido en el medio por su trabajo y con presencia activa en redes sociales, fue privado de la vida en Polanco, CDMX cuando salía de su propio salón de belleza.

Dejan muestras de afecto afuera del salón de belleza de Miguel

A pesar de la noticia que ha causado conmoción, el salón en Zapopan continuó recibiendo a clientas que acudieron para realizarse arreglos en el cabello, algunas de ellas también dejaron muestras de afecto en el lugar.

