Hombre Apuñala a su Exnovia y al Padre de Ésta en Guadalajara

Un hombre hirió a una joven de 18 años con un cuchillo, así como a su padre, al interior de una vivienda en el cruce de las calles San Pablo y Castellanos y Tapia, en la colonia Santa María, de Guadalajara.

Noticia relacionada: Sujeto Apuñala a su Exnovia y a su Suegro Tras Terminar la Relación en Guadalajara

Se dio a conocer que la mujer herida era la pareja sentimental del agresor, quien llegó desde temprana hora al domicilio de la víctima este 1 de octubre.

Una vez que el agresor entró a la casa, empezó a discutir con la mujer, a quien quiso asesinar con un cuchillo, no obstante, el padre de la víctima intervino para defenderla, pero terminó con una puñalada en uno de sus pulmones.

Después del ataque, el agresor se dio a la fuga a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

La abuelita de la mujer afirmó que el agresor ya no era novio de su nieta.

No, es que se metió el muchacho para adentro y atacó al papá y a ella. No, ya no era su novio y ahí venía y ya, pues ya, y se metió para adentro, yo creo que andaba marihuano porque le gusta mucho la marihuana, vive ahí derecho Abuelita de la mujer herida

La mujer agredida y su padre recibieron atención médica

Tanto la mujer como su padre fueron trasladados a un puesto de socorros de la Cruz Verde, ambos iban conscientes. La hija tenía una herida en el brazo.

A decir de los familiares de las víctimas, no era la primera vez que el agresor de la joven agredía a su familia después de que terminaron su relación.

Policías municipales montaron un operativo por la zona para intentar encontrar al agresor, con la intención de que enfrente a la justicia.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: