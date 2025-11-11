Aumenta Tensión con Venezuela: EUA Despliega Portaaviones Militar Gerald Ford en el Caribe

La guerra contra el narcotráfico procedente de Venezuela, encabezada por el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, dio un nuevo giro con el despliegue del portaaviones militar Gerald Ford, según la agencia de noticias Reuters, información que fue confirmada hoy, 11 de noviembre de 2025, por el Pentágono.

De acuerdo con Reuters, el portaaviones Gerald Ford se trasladó a la región de América Latina este martes, por lo que la tensión con Venezuela está “escalando dramáticamente”.

Datos del portaaviones Gerard Ford: Se trata del portaaviones más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, con más de 5,000 elementos a bordo.

Se trata del portaaviones más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, con más de 5,000 elementos a bordo. El portaaviones Gerard Ford, en servicio desde 2017, incluye un reactor nuclear y puede albergar más de 75 aviones militares, entre ellos cazas F-18 Super Hornet y E-2 Hawkeye, que pueden actuar como sistema de alerta temprana.

También tiene radares, que pueden ayudar a controlar el tráfico aéreo y la navegación.

Noticia relacionada: Video: Momento de Nuevos Ataques de Estados Unidos a Supuestas 'Narcolanchas'; Hay 6 Muertos

Portaaviones Gerald Ford se suma a despliegue militar en el Caribe

El despliegue portaaviones Gerald Ford fue ordenado por el mismo Donald Trump en octubre de 2025 y se suma al despliegue militar, en la región del mar Caribe, cerca de Venezuela, conformado por:

Ocho buques de guerra

Un submarino nuclear

Varios aviones F-35

Según funcionarios estadounidenses, citados por Reuters, el portaaviones se trasladó al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos para América Latina, zona que incluye grandes secciones del Océano Atlántico.

Pentágono confirma envío del portaaviones Gerard Ford

Después de que la agencia Reuters reveló el envío del portaaviones Gerad Ford al mar Caribe, el Pentágono de Estados Unidos confirmó la información y agregó -en u comunicado- que esta acción ayudará a "desarticular el tráfico de drogas y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

Hasta la fecha, el Ejército de Estados Unidos ha ejecutado unos 19 ataques contra presuntas ‘narcolanchas’, en el Caribe, con saldo de 76 personas muertas.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT