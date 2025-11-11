Venezuela Moviliza 200 Mil Efectivos Ante Presencia Naval de EUA en el Caribe

El gobierno venezolano activó este martes 11 de noviembre de 2025 un despliegue militar que involucra aproximadamente 200,000 efectivos en todo el territorio nacional, según informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión.

La movilización forma parte de lo que las autoridades venezolanas denominan la fase superior del Plan Independencia 200, que comenzó a las 04:00 hora local del martes y estaba programada para concluir el miércoles 12 de noviembre. Padrino López indicó que este ejercicio responde a lo que el gobierno califica como amenazas de Estados Unidos, país que mantiene presencia naval y aérea en aguas del mar Caribe.

El despliegue venezolano se produce luego del traslado del portaaviones estadounidense Gerald Ford hacia América Latina este mismo martes. Esta embarcación se suma a un despliegue militar estadounidense en el Caribe que incluye ocho buques de guerra, un submarino nuclear y varios aviones F-35.

El operativo fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro y contempla lo que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa describe como una Puesta en Completo Apresto Operacional. Esta acción incluye el despliegue de recursos terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, además de sistemas de armas y diversas unidades militares.

El ministro de Defensa aclaró que esta movilización extraordinaria no afecta el despliegue cotidiano que mantiene el Comando Estratégico Operacional del país. La operación involucra a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana y órganos de seguridad ciudadana, en lo que las autoridades describen como una integración de fuerzas militares y policiales.

El comunicado señala que se activaron también los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y entidades federales y municipales del país. El gobierno venezolano presentó este despliegue como parte de su estrategia para preservar lo que considera los intereses nacionales del país.

